Gustavo Petro critica a campaña de Duque por llamarlo “socialista”

El candidato no ha tenido eventos públicos, pero ha estado activo en su cuenta de Twitter en la que señaló que esa afirmación no es cierta.

“Esta es la propaganda de Duque construida sobre la mentira y el miedo. No es cierto que hayamos propuesto un programa socialista. Entregarle capital a la gente no es socialismo. Proponer no explotar petróleo en la selva no es socialismo, es racionalidad humana.

Este martes se oficializara en un acto público el apoyo a la campaña de Petro de Clara López, exfórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle, perteneciente a la ASI, Alianza Social Independiente.