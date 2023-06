Gustavo Petro criticó a los congresistas: “No fueron capaces de dar un solo debate”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desde Francia, lanzó críticas al Congreso de la República. Al mismo tiempo, el mandatario confirmó que estudia decretar una emergencia económica para la pobreza que azota a La Guajira.

El anuncio de la emergencia económica está prácticamente listo y se oficializará el próximo lunes, 26 de junio de 2023, en ese departamento. El mandatario estará gobernando desde allí con todo su gabinete para enfrentar los problemas que azotan a esa población.

“La agudización de la crisis climática eleva la temperatura en promedio 1.5 grados y trae un evento que puede hacer perdurar en el tiempo El Niño, que genera una emergencia obvia del agua y la sed”, manifestó el mandatario.

Durante su intervención, el jefe de Estado manifestó que los parlamentarios no debatieron las reformas sociales que su Gobierno impulsó en la primera legislatura. Las críticas se dieron por tener en la nevera a la reforma a la salud y por hundir la laboral.

“En el Congreso no fueron capaces de dar un solo debate de ideas. ¿Por qué proteger a la señora de los tintos, a la enfermera, al trabajador, al hombre que pone los ladrillos, que pone los vidrios de los edificios, que pone las palancas, a la mujer que cuida? ¿Por qué protegerlos laboralmente era un pecado para la sociedad colombiana?”, cuestionó.

Sin dar nombres, criticó a los empresarios que se sientan con los guerrilleros del ELN a hablar de paz, pero van al Congreso a darle palo a los colombianos.

“No entiendo al empresario que se va a reunir con el ELN, a decir que está de acuerdo con un acuerdo nacional y después va al Congreso a decirle a los congresistas que no dé estabilidad a los trabajadores. ¿De qué pacto social habla?”, concluyó el jefe del Estado.

Además, el presidente también habló sobre las marchas que se llevaron a cabo el pasado martes, 20 de junio, y que fueron encabezadas por la oposición.

El mandatario aseguró que quienes marcharon durante esa jornada son de “clase media alta arribista”.

“Por eso convocaron las marchas y no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o los vidrios de la ventana. Salió la clase media alta arribista a decir ‘fuera Petro, no queremos sus ideas’”, dijo el presidente Petro.