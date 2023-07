Gustavo Petro decidió "nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que tomó la decisión de nombrar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz. La noticia la dio a conocer en la mañana de este domingo, 23 de julio de 2023, a través de su cuenta en Twitter.

Le puede interesar: Cae alias Vallenato, cabecilla de disidencias de las FARC señalado por atentado a gobernador de Meta

"El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad, las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado, recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados", escribió el mandatario.

En ese sentido, el presidente de la República agregó lo siguiente: "Para terminar el proceso y lograr la completa paz, he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz".

El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aun no se sabe toda la verdad las haciendas entregadas en oarte se han perdido en manos fel estado recickadas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no… https://t.co/ZngyTEAgYx — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 23, 2023

Publicidad

SALVATORE MANCUSO DECLARA ANTE LA JEP

En mayo pasado, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso habló de las alianzas del paramilitarismo con miembros de la fuerza pública, civiles y empresas , entre otros, esto durante el tercer día de audiencia con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Según Mancuso, a través del DAS, inteligencia de Policía y Ejército, las AUC obtenían información de seguimientos e interceptaciones ilegales que permitían ubicar a las víctimas, en el caso de los ataques perpetrados contra periodistas.

Publicidad

“Actuamos (las AUC) contra personas que tenían que ver con el gremio del periodismo... periodistas que, de alguna u otra manera, atacaban de manera abierta y frontal las alianzas que teníamos con la fuerza pública y con las instituciones del Estado”, aseguró.

Salvatore Mancuso se refirió a los ataques contra los periodistas Jaime Rengifo Ravelo y Gustavo Rafael Ruiz Cantillo, así como las informaciones suministradas a las AUC por José Miguel Narváez, subdirector del DAS, sobre Carlos Lozano Guillen y Jaime Garzón.