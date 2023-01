Gustavo Petro se reunió con Antanas Mockus en procura de su respaldo

Al llegar a la casa del electo senador, el aspirante de la Colombia Humana se refirió a las reclamaciones que su partido hizo al Consejo Nacional Electoral.

El aspirante presidencial señaló que no cree que deba aplazarse la segunda vuelta. “La ley no permite eso, no creo, el cronograma electoral es constitucional”, indicó.

Sobre la cancelación de su almuerzo por parte del Club Campestre de Medellín, el exsenador dijo: “Me tratan como tratan al pueblo, es que al pueblo también le tiran la puerta de la universidad, de la salud, del hospital”.

Gustavo Petro se mantiene en la búsqueda de alianzas políticas para el 17 de junio.