Gustavo Petro tras su visita a Rosas, Cauca, por derrumbe: “No es posible vivir más allí”

El presidente Gustavo Petro visitó en la tarde de este jueves, 12 de enero de 2023, a las personas afectadas por el derrumbe que se registró en el municipio de Rosas, Cauca . Cabe destacar que esta inspección se había postergado por condiciones climáticas.

Tras tocar tierra, el mandatario Gustavo Petro se dirigió al albergue Santa Teresita, en el que están las personas damnificadas, que son más de 700.

“No es posible vivir más allí, los niveles de riesgo son altos, si no pasa nada ahora, pasará mañana. Lo que se impone es la reubicación para las personas afectadas, las familias campesinas que tenían allí su vivienda, producción y sustento. La indicación que he dado es usar la ley 1523 de 2012”, indicó el jefe de Estado.

En ese orden de ideas, Gustavo Petro recalcó que su objetivo son las personas que resultaron afectadas con el deslizamiento en Rosas, Cauca.

“Hay unos artículos que le permiten a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo comprar, en menos de 15 días, la tierra que necesitamos. Si no, ocurre lo que viene ocurriendo todos estos años y es que la gente queda metida en los albergues, pasan los meses y no hay solución”, subrayó.

Además, el presidente Gustavo Petro indicó que está listo un puente para comunicar el suroccidente de Colombia tras la afectación a la vía Panamericana.

“Hay unas posibilidades que hasta dentro de un mes para el transporte de carga pesada podríamos utilizar en unas variantes que existen. Caminos vecinales que hay que adecuar para que pasen tractomulas", apuntó.