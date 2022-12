Gustavo Petro y Marta Lucía Ramírez exigen garantías al registrador ante falta de tarjetones

Por lo menos en ocho ciudades del país se han agotado las tarjetas para votar las consultas interpartidistas.

“Señor registrador, usted es responsable tanto como el Gobierno Nacional. Usted le ha debido advertir al país. Usted tiene que hacer que se validen los tarjetones de la gente que los lleve impresos con su firma y con su cedula porque no pueden negar este derecho ciudadano”, aseguró Marta Lucía Ramírez.

Petro, por su parte, también se refirió a esta situación:

“Tenemos problemas, indudablemente en muchísimos puestos que hemos venido puntualizando (…) cuando la gente se acerca a votar por la consulta de Petro no les dan el tarjetón, son reacios a dar el tarjetón. Esa es una anomalía. Ya sabíamos que la Registraduría no estaba en capacidad de garantizar la transparencia en las elecciones”.

