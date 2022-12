Gustavo Petro y su propuesta de crear una 'Colombia Humana'

El exalcalde de Bogotá superó los 2 millones de votos y venció a Carlos Caicedo en la ‘Consulta Inclusión Social por La Paz’.

Desde el principio de su campaña, enfatizó que los ejes principales de su eventual gobierno serían Salud para la Vida, Educación Pública, Economía Productiva, Política Transparente y Justicia Independiente.

Una de las primeras reacciones tras ganar la consulta fue resaltar que “ganamos a Duque en buena parte del país. La Costa, el Pacífico y Bogotá”. También reconoció que “nos gana por una distancia grande en Antioquia y Eje Cafetero”.

Posteriormente, en su pronunciamiento ante los medios, afirmó que “Santos y la Registraduría, más el Consejo Nacional Electoral, no están entregando las garantías que merece una campaña presidencial que promete ser muy ajustada”.

Recientemente, en una entrevista con Noticias Caracol, recalcó que no iba a recibir apoyo de las FARC y que, de llegar a la Casa de Nariño, no cogobernaría con ellos.

Reviva la entrevista completa:

“No voy a cogobernar con la FARC ni me va a apoyar”: Gustavo Petro a... La carrera política de Gustavo Petro empezó a sus 22 años cuando fue concejal independiente de Zipaquirá. En ese tiempo se vinculó al M-19 y después volvió a la vida política tras amnistía.

Participó en la Asamblea Constituyente de 1991 que planteó César Gaviria. Entre 2006 y 2010 estuvo en el Polo Democrático. Después se lanzó como candidato presidencial para las elecciones que dejaron como candidatos en segunda vuelta a Juan Manuel Santos y Antanas Mockus.

En 2012 inició su periodo como alcalde de Bogotá. El 9 de diciembre de 2013 la Procuraduría General, encabezada por Alejandro Ordóñez, determinó que sería destituido por una crisis de basuras.

El 22 de abril de 2014, tras un fallo del Tribunal Superior de Bogotá, se ordenó restituir en el cargo a Gustavo Petro, quien alcanzó a llevar su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además de la destitución, la Procuraduría determinó inhabilitarlo por 15 años para ejercer cargos públicos. Esta sanción fue tumbada por el Consejo de Estado tras una ponencia que defendía que no se logró comprobar dolo en la decisión del entonces alcalde.