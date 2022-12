Habitante de la calle robó y quemó con sustancia a joven en Bogotá

Nuevamente el país fue testigo de una agresión con un agente químico corrosivo, conocidas por la opinión pública como los "ataques con ácido". El más reciente afectado por este tipo de crímenes fue Jefferson Mejía, un estudiante de 19 años quien cursa primer semestre de la carrera de diseño Visual de la Unipanamericana.

El químico le afectó a Mejía el lado derecho del rostro y parte de la cabeza. El joven aseguró a Noticias Caracol que nunca imaginó que algo así pudiera sucederle.

"Se me acerca un habitante de la calle, me dice que lo acompañe con amenazas. Me hizo caminar una cuadra y luego me dice que me quite la maleta. Yo me la quito, le digo ‘se la regalo chirri'. Cogió la maleta, me dice 'cuál chirri' y me arroja eso", relató el joven lesionado en su rostro.

Mejía dice que nunca se imaginó que algo así le pudiera suceder . "Es un dolor inmenso, no solo para mí, sino también para mi familia", comentó.

Para la madre de la víctima, Nancy Estela Clavijo, recibir la noticia fue impactante, y dice que lo primero que se imaginó fue que "le habían destruido la cara" a su hijo.

Tras el ataque el joven fue llevado a la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar, institución que ya le dio de alta.

"Las quemaduras un poco más profundas, pero que todavía son superficiales, muestran signos de que empieza a regenerarse la piel", explicó uno de los médicos del centro asistencial.