Habitantes de Bucaramanga dicen que los dos dolores de cabeza son inseguridad y movilidad

Noticias Caracol continúa en la toma de regiones en la previa de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo mes de octubre. El turno esta vez es para Santander, Norte de Santander y Boyacá.

La economía de estos departamentos representa el 20% de la economía nacional. Esta región del país tiene varios retos, entre ellos, los migrantes que llegan desde Venezuela.

Según los expertos, en temas de movilidad y seguridad, Bucaramanga está en mora y esto quedó demostrado con los desmanes que se registraron tras la confusa muerte de un joven motociclista y la detonación de un artefacto en una estación de Policía al norte de la ciudad.

“La delincuencia ganó la partida. Tiene una capacidad impresionante de organizarse, de reaccionar, tomar acciones, atentar contra la Policía, paralizar la ciudad y la alcaldía. Las autoridades presentan un panorama absolutamente feliz, de ‘ciudad milagro’ que no existe, entonces hay dos ciudades”, dijo Julio Acelas, director del Observatorio Ciudadano para Santander.

Las autoridades indicaron que, pese a los hechos de los últimos días, en Bucaramanga la criminalidad ha disminuido. No obstante, esa visión dista de la percepción de la ciudadanía, que dice que la ciudad cada vez está más peligrosa.

“No vamos a permitir que la ciudad bonita se altere una tranquilidad que hemos venido construyendo a través de indicadores favorables, de 21 que miden la criminalidad en la ciudad, son 17 los que van en contención y reducción”, dijo Manuel Vásquez, secretario del Interior de Bucaramanga.

No solo la seguridad preocupa a los bumangueses, también la movilidad. Especialistas dicen que la capital de Santander se quedó atrás en la implementación de tecnología vial.

“Creo que en este momento la dirección de Tránsito debe cambiar en su modo de operar y aplicar la tecnología. Creo que debemos dejar atrás los medios obsoletos y para eso está la parte tecnológica”, mencionó Héctor Cáceres, experto en movilidad.

Las agresiones a los agentes, incluso al mismo director de la entidad, se presentan casi que a diario. Esto ha generado mucho rechazo entre la comunidad.

“Los operativos deben ser mancomunados. Si bien es cierto que la autoridad de tránsito es el agente, la Policía de control existe con el ánimo de salvaguardar vidas. Hoy por hoy vemos que entre los agentes de tránsito y la Policía hay un conflicto interno. Somos entes gubernamentales, deberíamos trabajar de la mano”, expuso Diego Cristancho, especialista en tránsito y transporte.

Y es que el parque automotor del Área Metropolitana de Bucaramanga subió: ya son 849.000 los vehículos que circulan y la infraestructura no se ha modificado. Los habitantes piden acciones urgentes para mejorar la movilidad y la seguridad.

¿Qué dice el alcalde?

Juan Carlos Cárdenas Rey, alcalde de Bucaramanga, habló con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, sobre su visión de la ciudad y la falta de Policía.

“Estamos agobiados, mamados porque no tenemos pie de fuerza. En Bucaramanga vamos bien con la Fiscalía en esclarecimiento de homicidios, estamos en el 80%, está bien. Pero cuando se mete al delito de ciudadanos, el hurto a personas, el esclarecimiento no llega al 10%, no hay capacidades para poder llegar. Estas personas que cometen delitos de hurto son personas que salen, van a la cárcel y vuelven. Un 80% de reincidencia”, dijo el mandatario.