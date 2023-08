Habitantes de Pajarito construyen vía improvisada al lado del colapsado puente Los Grillos

En el municipio de Pajarito, en Boyacá, la caída del puente Los Grillos hizo que la comunidad de la zona comenzara a tomar medidas para solucionar el grave problema de comunicación que tienen hoy en día.



Cansados y esperando encontrar respuestas, la comunidad de Pajarito busca su propio camino.

"Nos tocó a nosotros mismos a punta de pica y pala", expresó Antonio Daza, habitante afectado.

Con un improvisado camino, las personas pasan al lado de lo que quedó del puente Los Grillos, gracias al esfuerzo de quienes hoy sufren las consecuencias de esta emergencia.

"Estamos jodidos porque no tenemos nada de acceso ni nada, ¿dónde pasamos ganado?, ¿dónde pasamos la comida?, ¿dónde pasamos lo que nos hace falta?", indicó el habitante Eduardo Rodríguez.

Por lo menos 100 campesinos de 8 veredas del municipio de Pajarito en el departamento de Boyacá están desarrollando una vía improvisada que tendrá aproximadamente un kilómetro de distancia y será, dicen ellos, la salvación para poder sacar sus productos y también llevar el mercado a sus casas.

Entre todos lo están terminando y aportan hasta para conseguir un plato de comida, que los ayude a recuperar fuerza ante tanto esfuerzo.

"Nos toca sufrir mucho, no podemos trabajar porque nosotros trabajamos de las carreteras, vendiendo nuestras arepitas, nuestras empanaditas", dijo María Isabel Cardozo, otra habitante afectada.

En algunos hogares, ya hay desabastecimiento de productos, mientras que otros sufren para venderlos. El habitante Wilfredo Olarte se refirió a la complicada situación que atraviesan en el municipio.

"Todo es caro y no conseguimos ya nada, por lo menos en la vereda de Curisí, donde nosotros vivimos, ya no se consigue carne, no se consigue pollo", indicó.

Esta obra se convirtió por ahora en la esperanza para que estas personas no queden incomunicadas en plena transversal del Cusiana.