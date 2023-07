Habitantes de Quetame recorrieron el lugar de la tragedia: “Allí fue donde perdí a mi suegra”

Don Carlos Carrillo, uno de los afectados por la avalancha que se registró en zona rural del municipio de Quetame , Cundinamarca, volvió a visitar lo que quedó de su vivienda. Sigue latente el dolor por haber perdido a familiares y seres queridos.

“Allí fue donde perdí a mi suegra, a mis cuñados, a mi sobrina, al esposo de mi sobrina. Allí ellos supuestamente se refugiaron, pero llegó la avalancha sobre el sector”, aseguró el damnificado.

Don Carlos llegó hasta el sector en el que estaba ubicada su vivienda: “Esta era mi casa. En eso quedó mi casa, totalmente perdida”.

Para alguien que tenía su vida allí, es casi imposible no quebrarse ante la destrucción y la incertidumbre del futuro: “Tengo una deuda en el banco, se perdieron los animales. No sé si me darán apoyo, entonces toca esperar a ver qué sale”.

Entre el lodo y los escombros se encuentra un altar en honor a Marina, Leonardo y Ronald, víctimas de la tragedia. Precisamente, doña Natividad llegó hasta ese lugar y contó una historia que le arrugó el corazón a más de uno.

“Me soñé con mi hermana y me dijo que viniera a buscarla que estaba aquí paradita al lado del muro, de cuál muro, no sé. Aquí vivía la señora Roso, allí vivía don Fermín, la señora Isabel, Marta Cuéllar. Allí estaba mi sobrina”, dijo.

Lo que es hoy una zona desolada, antes estaba adornada por unas ocho viviendas. Una enorme capa de lodo tapó todos los enseres de las familias, que tuvieron que salir corriendo sin poder salvar nada.

Hasta el momento, la tragedia natural deja un saldo de 28 personas muertas y un desaparecido.

Reubicación de damnificados en Quetame

El pasado 24 de julio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, visitó a las familias afectadas y anunció alivios para los campesinos damnificados. También se refirió a las reubicaciones de los ciudadanos que lo perdieron todo.

El jefe de Estado se reunió por más de 3 horas con las personas que se vieron afectadas por la avalancha que se registró en la vereda El Naranjal.

“Toda reubicación debe darse respetando la base productiva de las familias. Si son campesinos y tienen cultivos, se debe lograr que estén en un lugar nuevo donde puedan realizar sus actividades productivas”, aseguró el presidente Petro.

Además, el mandatario también se refirió a las medidas que se tomarán para que no se pierdan los granos que están represados por cuenta del cierre de la vía al Llano.

“Habrá compra de cosechas, comercialización de cosechas para la población que está a punto de sacar sus productos y para que no haya una quiebra por el cierre de la carretera”, indicó.