Habla conductor que sobrevivió a caída de puente del río La Vieja: "Uno queda como sonámbulo"

Ha pasado un día desde la caída del puente del río La Vieja, que conectaba a los departamentos de Valle del Cauca y Quindío. El accidente dejó dos policías muertos, pero también testimonios de otras personas que transitaban por allí y que por cosas del destino lograron salir con vida.

Es el caso de José Niño, un curtido conductor que en sus 44 años como transportador jamás había vivido una situación como la presentada el miércoles 12 de abril de 2023 hacia las tres de la tarde. “Lo normal, uno va pasando y nunca iba a imaginar eso. De pronto siente usted un vacío de que se cae el carro, que no sabe ni por qué ni de dónde”, relató.

El conductor transportaba rollos de lámina de acero desde Buenaventura a Bogotá cuando vio de cerca a la muerte: “Cuando me bajo, lo primero que vi fue que el carro me estaba prendiendo candela, lo que hice fue salirme por la baranda… En ese momento, no sentí susto de nada porque uno queda como sonámbulo, sin saber qué pasó”.

Este sobreviviente a la tragedia del puente del río La Vieja reconoce que tuvo una segunda oportunidad de vida: “Bendito Dios que nos salvamos de esto”.

Medidas tras caída del puente La Vieja

Luego de la caída del puente del río La Vieja, las autoridades han empezado a implementar medidas con miras a garantizar la movilidad por otras zonas. Algunos de los peajes de autopistas del Café han disminuido y se está verificando que no haya irregularidades como alzas en los pasajes de avión.

Además, se iniciarán obras del puente del río Barragán. Este afluente hace unos meses resultó afectado por una creciente y desde octubre del año pasado se está esperando su reconstrucción.

“Vamos a evaluar con la ANI y el concesionario la posibilidad de, mientras se recupera esta estructura, suspender temporalmente el cobro” de los peajes en distintas autopistas, explicó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

Alternativas de movilidad

El puente que se desplomó sobre el río La Vieja está ubicado en el principal corredor vial entre Quindío y el Valle del Cauca. Es la zona por donde se mueve la mayor cantidad de carga entre Buenaventura y el centro de Colombia.

Por ahora se ofrece como alternativa para la movilización los siguientes desvíos.

Para carga pesada:

Cartago - Pereira

Pereira- Calarcá- La Línea.

Para vehículos particulares:

Cartago-Alcalá- Montenegro-La Tebaida.