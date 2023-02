Habla cura que ofendió a feligreses paisas durante una misa: ¿se arrepiente de lo dicho?

Continúa la polémica por un sacerdote de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá que, durante un sermón, fue despectivo con la comunidad paisa, cuando justamente en la eucaristía estaban cerca de 70 peregrinos del departamento de Antioquia.

“Hoy atendemos una peregrinación paisa, no quiero que me tomen a mal este comentario, perdonen, lo hago jocosamente porque amo y valoro a los paisas, pero la serpiente astuta parecía paisa, lo digo con respeto porque vendió el cuento bien vendido y la ingenua se comió el cuento y ¿qué hizo? Cogió el fruto y lo probó. La cultura paisa, ya que están aquí, tiene lo más bueno en este mundo, me le quito el sombrero, pero tiene lo más malo en este mundo porque son líderes o para el bien o son líderes para el mal. No me estoy equivocando al decir lo que estoy diciendo”, afirmó fray Fernando Piña.

Además, el clérigo afirmó que en Medellín hay una universidad para formar trabajadores sexuales.

“¿Dónde hay una universidad para prostituirse? En Medellín. Más de 1.000 estudiantes para desnudarse, webcam, lo montó un paisa porque el paisa puede vender el pecado como bueno”, añadió el padre.

El sacerdote también indicó que los paisas son los encargados del narcotráfico en Colombia.

“La droga, ¿quién la distribuye en Colombia? Los paisas, porque hacen ver el pecado como bueno. Pero los mayores líderes espirituales de Colombia también están allá”, expresó el cura.

La molestia era notoria en los por lo menos 70 visitantes, quienes fueron a recibir la bendición y salieron ofendidos con las palabras del sacerdote Fray Piña contra la cultura paisa.

“Nos vamos con el corazón destrozado. Nos vamos humillados, destrozados porque de su boca solo salió agravio para los paisas. Las mujeres son prostitutas y los hombres somos narcotraficantes. ¿Usted cree que es bueno hacer énfasis en lo malo de Medellín?”, manifestó uno de los feligreses antioqueños.

Entretanto, el rector del santuario de Chiquinquirá, fray Carlos Mario Alzate, cuestionó los comentarios del padre Fernando Piña.

"Lamentablemente, no se expresó de la mejor manera y eso causó mucha molestia. Entendemos la inconformidad de la gente que venía como peregrina y queremos expresar nuestra insatisfacción, nuestra solidaridad con ellos y la certeza de que es una lección aprendida para manejar con más prudencia el micrófono", aseveró fray Carlos Mario Alzate.

Para algunos devotos, las palabras utilizadas por fray Piña no fueron adecuadas. “Yo creo que en todo lado siempre hay un lunar, pero uno no debe generalizar que es solamente allá, en todo lado hay pecado, entonces no solamente es allá, sino en todo lado va a ver alguien malo. Todos los dedos de las manos no son iguales", manifestó el feligrés Enit Beltrán.

Noticias Caracol logró hablar con fray Fernando Piña, quien también lamentó lo sucedido.

"Tienes toda la razón, esto sucede en todo el mundo y en todas las culturas. Sí, no hay nada que decir, un saludo de corazón. Quiero esa tierra, tengo amigos, allá he crecido en esa tierra. Ojalá no nos prevengamos, no nos llenemos de prejuicios y temores, porque también se pueden perder por este tipo de tensiones las buenas relaciones entre seres humanos", afirmó fray Fernando Piña.

La penosa situación mantendrá a este sacerdote en unos días de descanso y retiro, esperando pasar este difícil momento.