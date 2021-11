Habla el hermano de Mauricio Leal: “Estoy colapsado. No sé si fue un suicidio o un homicidio”

Por primera vez tras la muerte de su hermano Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, Jhoiner Leal habló de la situación que enfrenta en este momento la familia del reconocido estilista.

Los cuerpos de Mauricio Leal y su mamá fueron hallados en la vivienda del estilista en La Calera, a las afueras de Bogotá .

“Seguimos en shock, seguimos destruidos y a la espera de lo que diga la Fiscalía para saber realmente qué fue lo que pasó”, le contó Jhoiner Leal al diario El Tiempo.

Aseguró que el primero en encontrar la lamentable escena fue el conductor de Mauricio Leal, con quien él llegó a la casa hacia las 2:45 p.m. También relató que tenía llaves porque estaba viviendo con ellos hace unos 4 meses.

“Lo demás ya lo sabe la Fiscalía y se les dará información mucho más adelante”, enfatizó.

Según los detalles que Jhoiner Leal le entregó al mencionado diario, Mauricio Leal padecía, desde hace más de 13 o 14, una dolorosa enfermedad y que “los médicos nunca pudieron decir qué era exactamente lo que él tenía y nunca pudieron quitarle las dolencias”.

Sobre la carta que supuestamente dejó Mauricio Leal , en la que pedía perdón y le dejaba todo a su “hermano y sobrinos”, Jhoiner Leal señaló que la letra “se parece mucho, más no soy la persona indicada para decir que sí es”. Además, “la carta nunca, en ningún momento, ni la vimos ni la tocamos ni sabíamos qué decía hasta que los medios la publicaron”.

Sobre los negocios de Mauricio Leal, Jhoiner Leal dijo a El Tiempo que tenía muchos proyectos, incluso uno juntos, y que quieren que la peluquería siga adelante porque de eso “dependen muchas familias”.

Jhoiner Leal aclaró también que, hasta ahora, la Fiscalía lo ha citado a entregar su versión como testigo, más no ha sido involucrado con el caso.