Habla empleado de bar donde le prohibieron ingreso a Nicolás Gaviria

El trabajador del local nocturno (a quien no se ve en el video de la controversia, pero sí se oye su voz) quiso hablar para Noticias Caracol y relatar su versión de lo ocurrido.

“Al parecer, el señor no había cancelado la carrera del taxi donde llegó y decidimos no darle ingreso por el inconveniente que ya traía”, explicó Sánchez, quien añade que inicialmente Gaviria estaba agrediendo verbalmente a los empleados del local.

Sánchez, además, se hace una pregunta: “¿por qué la Policía no hace nada?, si se ve en el video claramente que los están agrediendo. No entiendo por qué no lo arrestaron como debe ser”.

La Policía de Bogotá, por su parte, desmintió las acusaciones de Gaviria sobre una supuesta agresión por parte de los uniformados. “En ningún momento se dejan provocar, ni agreden al señor, todo el tiempo actúan profesionalismo, rectitud y claridad”, detalló el general Humberto Guatibonza.

Dentro del CAI de Chapinero se le hace la amonestación y luego se deja en libertad, continuó el general. No obstante, la institución indicó en comunicado que se investigará si funcionarios beneficiaron o no a Nicolás Gaviria.

El controversial video y la agresión contra los uniformados se volvió tendencia rápidamente en redes sociales. Etiquetas como #UstedNoSabeQuiénSoyYo fue TT nacional y mundial.