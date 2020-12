“Sentía miedo de no volver a ver a mi hija”: enfermera de hospital de Soacha contagiada con COVID

El homenaje de Encuentros Navideños, que hacen Noticias Caracol y Pepe Ganga, en esta ocasión llegó a los más de 600 trabajadores del Hospital Mario Antonio Yanguas de Soacha .

Cada uno de ellos ha puesto el pecho para enfrentar al COVID-19 , como Karen Ginneth Cruz, una joven enfermera que terminó contagiada.

“Fueron 15 días en los que no la pude ver, sentía miedo de despertarme y no poder levantarme, en muchos momentos me sentía ahogada, no podía respirar. Sentía miedo de no poderla volver a ver”, dice Karen Ginneth.

Su hija Juliana tiene 7 años y la suerte de que su mamá se haya recuperado de la enfermedad para acompañarle en esta Navidad.

Igual fortuna tienen los tres nietos de Luz Mireya, una auxiliar de servicios general que también superó la enfermedad.

Sin embargo, hay quienes no tuvieron el mismo destino.

Según el psicólogo Jorge Hernández, son aquellos que tardaron en consultar y a quienes tuvo que prestarles el servicio de acompañamiento para que en medio de la agonía pudieran decirles adiós, así fuera con una seña, a sus familiares.

Él es el encargado de un novedoso protocolo de atención para pacientes que entran al área de aislamiento respiratorio.