Habla mujer a quien jefe le quitó un dedo por supuesto robo

La mujer dice que fue acusada por su jefe, un contador público, de robar $60 millones de la casa donde trabajaba como empleada doméstica.

Según su testimonio, el hombre la llevó a un motel de Buenaventura y la mantuvo encerrada por 24 horas.

" Ellos me llevaron a varios lugares, luego me llevaron a un motel, me pegaban y me cortaron un dedo " para que confesara el delito, relató la víctima.

Afirma que luego fue llevada a la casa, donde los vecinos observaron movimientos extraños y denunciaron el caso a las autoridades.

Los implicados fueron enviados por un juez a la cárcel, mientras que la mujer recibe ayuda psicológica por el trauma que sufre por las lesiones.