Habla mujer agredida, al parecer, por asesor de Marco Fidel Ramírez

Noticias Caracol dialogó con la periodista Aydé Gamboa, víctima de una agresión por parte de su expareja, un abogado que, como ella, labora en Concejo de Bogotá.

A la mujer, que evidencia múltiples lesiones, le fue concedida una incapacidad de siete días. El presunto agresor que trabaja para el concejal Marco Fidel Ramírez, aseguró que él también fue golpeado e incapacitado tres días.

Gamboa es jefe de prensa del concejal progresista William Moreno. Ella aseguró que el abogado Jorge Ramírez, la golpeó brutalmente cuando ella decidió terminar la relación.

"Lo que el hombre hizo fue cogerme del cabello, me pegó en la cara. Me botó al piso, me pegó en la cabeza nuevamente, me cogió a patadas. En ese instante llegó la familia, llegaron los papás. La mamá lo que hizo fue alentarlo para que me siguiera pegando", declaró la mujer.

"Como pude me levanté porque quedé aturdida del golpe y el papá trató de controlarlo, pero fue imposible hasta que llegó la Policía", añadió la agredida.

Jorge Ramírez también dio su versión de los hechos. Aseguró que la periodista estaba diciéndole palabras de alto calibre a su señora madre. "Me ataca también, yo me defiendo, ella me golpea en el rostro. Me golpea en la nariz, en el tabique. En ese momento me defiendo", declaró el abogado.

Por su parte el jefe del presunto agresor, el concejal Marco Fidel Ramírez expresó su solidaridad con la periodista. "Exijo pronta justicia sobre este tema tan delicado", declaró el cabildante.

Después del escándalo, la dirección administrativa del Concejo de Bogotá tendrá la última palabra sobre las decisiones que se tomen con respecto a los funcionarios de la corporación.