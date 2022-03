Habla niño que sobrevivió a accidente de ruta en Santander: “Creo que la buseta se quedó sin frenos"

Se siguen conociendo más historias tras el accidente de una ruta escolar que dejó como saldo la muerte de seis niños en el sector de San Andrés, Santander. Noticias Caracol conoció el testimonio de un menor que se recupera satisfactoriamente.

“Veníamos en la buseta cuándo creo que la buseta se quedó sin frenos y se fue para abajo. Cuando el bus se fue de la carretera para abajo me pegué en la cabeza y caí inconsciente. Después, creo que salí fuera del bus, rodé, por eso me hice estas laceraciones”, contó el menor.

Añadió que “mi tío Orlando me sacó, no vi nada más. Él fue con el carro y sacó a Mabel y a Keiner, los hijos de él, y también me ayudó a sacar a mí. Una ambulancia me trajo hasta San Andrés”.

Este sobreviviente del accidente manifiesta sentirse triste por la muerte de sus compañeros, pero también está “feliz, porque me dieron otra oportunidad de vida”.