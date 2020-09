Habla papá que cogió a correazos a su hija por ir a las protestas

En Armenia se hizo viral un video en el que un padre cogió a correazos a su hija por asistir a las protestas que, en la capital quindiana, terminaron en disturbios.

En las imágenes, Norvely Restrepo le reclamaba a su hija Karime, de 19 años, por no hacerle caso.

"Yo le dije a ella ‘váyase para la casa’. Ella se desvió. Y cuando yo llego, ella está enfrascada en una situación ahí con la Policía y realmente la acción mía más fue ¿por qué? Por desobedecer. Eso me llenó de susto, porque igual como lo dije anteriormente, me la pueden haber entregado en un ataúd, me la pueden entregar en silla de ruedas", aseguró el hombre.

La joven dijo entender a su papá: "actuó en pro de protegerme porque él estaba demasiado enojado y pensó, porque sabe que hay un riesgo siendo, primero mujer, y segundo, siendo obviamente persona, de que en una manifestación iba a salir yo herida y que por eso, precisamente, no quería que yo pasara por ahí".

Agregó que después habló con su padre y "realmente sí me escuchó y se dio cuenta de que realmente yo no estaba tirando piedras ni estaba dañando el bien público y menos que yo estaba participando activamente en la protesta. Yo sí asistí, es que yo asistí".

Tras lo sucedido, Restrepo dio un consejo a las familias: "que nos apersonemos más de nuestros hijos, que, primero que todo, pues hay que sentarse a hablar con ellos y mirar y si ellos quieren protestar, quieren hablar, no lo hagan de esa forma. ¿Por qué? Porque las protestas muchas veces se llevan por delante negocios, personas que están trabajando por salir adelante y por sacar jóvenes adelante como los mismos que están ahí".

Publicidad

Los Restrepo volvieron a su cotidianidad, trabajando en un establecimiento de venta de arepas en el barrio La Patria de Armenia.