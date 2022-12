Habla piloto que vio morir a compañero de vuelo en medio de ataque guerrillero

Herido en una pierna pero con cabeza mas fría, el piloto que pidió proteger su identidad, recordó los momentos del hostigamiento que sufrió cuando piloteaba un helicóptero en Teorama, Norte de Santander y que según las autoridades fue atacado por guerrilleros del ELN y EPL, que pretendían robar 800 millones de pesos que eran transportados en la aeronave para una entidad bancaria .

"Cuando llego al sitio verifico el dispositivo de seguridad, que la persona que está en tierra me dé el indicativo mediante una bandera que es el sitio correcto inicio mi aproximación. Toco tierra e inician los disparos, los cuales venían de la población desde el casco urbano y de los cerros que están alrededor de la población" declaró el sobreviviente.

El tripulante de la aeronave aseguró que otro de los momentos más difíciles fue ver morir a su compañero de viaje.

"La persona que iba conmigo resulta muerta. Tengo que llevarlo encima porque cae en mi brazo izquierdo. Lo aparto para poder continuar con el que vuelo presentó una falla en el sistema hidráulico pero la aeronave es operable hasta poder llegar a Bucaramanga", agregó el testigo de excepción del intento de asalto.

El piloto, aún no se explica cómo logró seguir con vida después del tiroteo y la emergencia aérea. "Peor que esta situación no creo que exista. Si vuelve a suceder sería para quedar ahí porque créame que fueron bastantes impactos: 35 impactos, para que una aeronave vuele y uno sobreviva de una situación así", relató

El hombre, que realizó una hazaña al salir del fuego y aterrizar sano y salvo en el Aeropuerto de Bucaramanga asegura que espera cumplir con su incapacidad para volver a su oficio: pilotear helicópteros.