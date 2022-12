Habla policía que era padre de la niña de 3 años que murió en atentado en Arauca

El dolor y la indignación son evidentes en el rosto de Ronald Ruiz. El patrullero de la Policía asegura que los recuerdos de la tarde del pasado sábado son intermitentes, cuando una granada lanzada por las FARC acabó con la vida de su hija de apenas tres años y dejó con graves heridas a su esposa.

"Mi error es haberlas detenido para darles un beso antes de que se fueran porque me estaban llevando los alimentos. Eran casi las siete de la noche, muy oscuro, la granada nos cayó muy cerquita donde estaba ella con mi hija en la moto", declaró el uniformado.

El patrullero, que había sido trasladado desde Bogotá a Arauca hace apenas tres meses, dice que en el momento pensó que se trataba de una piedra que le habían lanzado. Sólo minutos después fue cuando entendió que se trataba de un atentado.

"Me voy yo al pie cuando me acordé que estaba en Arauca y fui a tirarlas al piso. Le grite a mi esposa ‘al suelo, al suelo', cuando nos voló"

Esa noche el policía, de 31 años, prestaba vigilancia en el CAI móvil del barrio los fundadores, de Arauca. Señala que el ataque iba dirigido contra él y su familia.

"La granada no iba para el CAI, la tiraron por encima sabiendo que yo estaba con mi esposa y con mi hija. Ellos se dieron cuenta porque hay investigaciones que los vecinos los estaban viendo ahí hace rato ya", declaró.

Maria Isabella, de 3 años, fue impactada con una esquirla en el corazón y no alcanzó a llegar con vida al hospital de Arauca. Su mamá tiene graves heridas en el cuerpo y fue trasladada a la capital en un avión ambulancia. La familia no se cesa de exigir justica.

"Que esto no se quede impune, que lo investiguen, que se aclaren las cosas. Yo no creo que esta sea la paz para Colombia, los niños no tienen por qué estar en esto", dijo Rodolfo Ruíz, abuelo de la menor fallecida.

Uno de los hombres señalado de lanzar la granada se encuentra recluido en un hospital, pues el patrullero alcanzó a dispararle. En las próximas horas la menor de edad será sepultada en Bogotá.