“Soy muy estúpido”: habla presunto responsable de amenazas a comediante Alejandro Riaño

Después de que el comediante Alejandro Riaño denunciara que había recibido amenazas contra él y sus hijos, de apenas un mes de nacidos, el presunto responsable de los trinos intimidantes se pronunció.

En un video , el hombre se excusó y afirmó que su intención no era amenazarlos.

“Quiero pedir disculpas, por favor, que me perdone Alejandro Riaño. No quise poner eso de los gemelos. Yo no soy ningún delincuente, puse eso muy mal. Mi intención no era amenazar, por favor discúlpenme, lo puse por un pensamiento político que no estoy de acuerdo, pero por favor discúlpenme, yo no quiero que les pase nada (…) Fue una estupidez mía”, afirmó.

El trino contra Riaño lo hicieron desde la cuenta @juanpab31018549 y decía: “No escribo todo lo que quiero que le pasen a tus gemelos niños porque me cancelan el Twitter, pero ojalá sea todo hp”

(Otras noticias: Abuela grabó supuesto “demonio” que acechaba a sus nietos mientras dormían )

Por lo que el creativo denunció el hecho asegurando que “este no es el primer mensaje de este personaje en contra mía” y comentando que le causaba tristeza “vivir en un país donde te amenazan por pensar diferente”.

Publicidad

También se conoció otro audio en el que el hombre, que responde al nombre de Juan Pablo, reitera su arrepentimiento, solicita contactarse con el creativo para disculparse y dice que no ha podido ingresar a su cuenta de Twitter para eliminarla.

“Yo no vuelvo a hacer eso. Por imbécil, por estúpido. Soy muy estúpido. Por favor, deme el teléfono de él y yo me disculpo. Si usted se comunica con él, dígale que por favor me disculpe”, dijo.

Y más adelante aseguró que “lo puse por pendejo, por política , pero yo no soy ningún delincuente ni quiero que le pase algo a los gemelos de él. Lo puse porque no estoy de acuerdo con esas cosas de él políticas, pero no más. No soy ningún delincuente ni nada”.

El perfil ‘No a los mamertos’ fue temporalmente restringida por la red social.