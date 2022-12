Habla sobreviviente de alud en Risaralda: su papá lo ayudó a salir del bus antes de morir

El alud en Risaralda sepultó a un bus de la empresa Arauca, que salió de Cali hacia Condoto, en Chocó, poco antes de las seis de la mañana de este domingo, 4 de diciembre, en el sector de Las Cabañas, jurisdicción de Pueblo Rico.

Durante todo el día las autoridades, junto con organismos de socorro y vecinos del lugar, ayudaron a la remoción de escombros en un terreno inestable por la lluvia. Oficialmente la cifra es de 7 personas heridas y 3 muertas.

Una de las víctimas fatales fue Guillermo Ibargüen, que antes de morir le salvó la vida a su hijo Andrés, a su esposa y a su hija.

Entre lágrimas, Andrés contó que su “papá me ayudó a salir del bus por un huequito y me tuve que tirar al barranco, y cuando me tiré ya se había tapado todo”.

Hever Córdoba, alcalde de Istmina, expresó sus condolencias por “el fallecimiento de nuestro compañero de trabajo, Guillermo Ibargüen, le pedimos al Dios de la vida que lo acoja en su santo reino y seguimos haciendo oraciones para que podamos encontrar más personas con vida”.

Una mujer que transitaba por la misma vía vaticinó la tragedia. En un video que le envió a un familiar narraba: “Esto se va a venir por todos lados, vea, y esas dos busetas ahí en medio de este derrumbe acá”.

Otro testigo del alud en Risaralda dijo los vehículos estaban detenidos porque “más adelante hubo un accidente, dos carritos que se estrellaron, entonces obligó a parar la occidental y la Arauca, y en ese momento fue donde se vino el derrumbe”.

Sobre el número de pasajeros que iban en el bus sepultado no hay una cifra exacta. “Tienen planilladas 35 personas como pasajeros; sin embargo, aquí en el municipio de Pueblo Rico nos informan que hubo otras personas que abordaron en este municipio”, detalló el coronel Simón Cornejo, comandante de la Policía de Risaralda.

Sobre los pasajeros del vehículo y la moto que también fueron alcanzados por el alud en Risaralda, autoridades reportaron que sufrieron lesiones leves y ya fueron dados de alta.