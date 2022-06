Habla sobreviviente de colapso en El Espinal: “Me cayeron tres guaduas encima y no me acuerdo más”

Dos días después de la tragedia registrada en El Espinal, Tolima , donde cuatro personas murieron por el colapso de ocho palcos levantados para las corralejas, Noticias Caracol tuvo acceso al lugar de la emergencia. En el suelo aún se pueden ver artículos en el suelo que dan cuenta de la rapidez de la caída de las graderías y del afán con el que salieron los asistentes.

Entre tanto, familiares de los heridos no sacan de sus mentes cómo sus parientes se salvaron de morir. Alis Cárdenas, quien estaba con una menor, recordó esos momentos de angustia: “En el momento en que los palcos cayeron ella quedó debajo. Una guadua quedó encima, casi no la podíamos sacar”.

Como resultado, a la niña “se le partió la pierna en dos” y está a la espera de una cirugía.

Juan Esteban Santos fue otro de los asistentes que se salvó de morir: “Me cayeron unas tres guaduas encima y de ahí no me acuerdo más hasta que me sacaron”.

Entre los pacientes remitidos tanto a la sede La Francia como Limonar del hospital Federico Lleras se encuentran seis menores con edades entre los 3 y 17 años. Los ocho restantes son adultos con edades entre los 20 y 55 años, en su mayoría con fracturas y traumas.