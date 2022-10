Habla vendedora de arepas a la que una mujer le arrojó excremento de perro: “Yo la perdono”

Indignación y rechazo generó el comportamiento de una mujer que le lanzó excremento de su mascota a unas vendedoras de arepas en el barrio Villa María, occidente de Villavicencio.



En contexto: Vendedoras de arepas fueron víctimas de mujer que arrojó excremento de perro en su lugar de trabajo

Un video grabado por Lina Quintero deja ver a una señora, al parecer molesta por la presencia del puesto de arepas ,y posteriormente lanzando el excremento de perro sobre las vendedoras. Lina aseguró que no entiende por qué la mujer las atacó de esa manera.

“Nos indicaban que parecíamos basura aquí regada, que nos fuéramos, que no era un estrato social para nosotros y, pues la señora desató su furia contra nosotros y esa fue su reacción”, declaró Lina, vendedora de arepas.

La comunidad respondió indignada por esta agresión.

“A la gente trabajadora hay que apoyarla, hay que ayudarla, no hacer lo que quizás hizo esa señora, eso es lo que debemos hacer, hay que colaborar”, declaró Ana Aidé Castañeda, mujer que rechazó el ataque.

Lo que al inicio para Lina y sus compañeras fue rabia, impotencia e indignación, hoy se traduce en una bendición porque triplicaron sus ventas. La comunidad se solidarizó y llegó a comer la arepa.

“Eso no se hace, uno tiene que tener cultura y respeto por los demás, no se sabe el día de mañana. Hoy por ti, mañana por mí”, expresó Ania Hernández, otra ciudadana.

Lina, quién vende arepas para pagar sus estudios de administración de empresas, dice que no le guarda rencor a quien la agredió en un acto de discriminación.

“Así ella no me vaya a pedir perdón, yo la perdono porque es lo único que tengo para ofrecer de mi corazón. Que el daño que me hizo a mí hoy se convierte en una bendición”, agregó Lina Quintero.

Antes de este acto de intolerancia, Lina vendía 70 arepas al día, pero ahora dice que no da abasto. En este momento ella trabaja con su mamá, su mejor amiga y otra mujer cabeza de hogar.