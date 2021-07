Militares (r) que no viajaron a Haití cuentan por qué quedaron "con la maleta lista"

Más militares (r) colombianos hablan de lo que fue la convocatoria para viajar a Haití. Uno de ellos es un soldado profesional retirado, quien pidió la protección de su identidad. Dice que tenía todo listo para irse junto a otro grupo de exmiembros del Ejército colombiano y que lo convocó el sargento en retiro, Duberney Capador, conocido como Manuel.

“Me dijo que estuviera por ahí pendiente porque había un trabajo en el exterior, en Centroamérica, y que estuviera pendiente, que sacara el pasaporte que de pronto lo necesitaba y que en cualquier momento me llamaba para ser requerido”, dijo el soldado profesional (r).

Según el exmilitar, la misión era en seguridad urbana.

“Nosotros vamos a resguardar, vamos a hacer la seguridad del presidente de Haití, más otras partes que necesitaban custodiar con ciertos soldados de acá especiales, colombianos, contratados por el gobierno de Haití”, manifestó.

Aunque señala que estaba interesado en unirse al grupo, y pese a que compró la dotación que le pidieron, no alcanzó a tener el pasaporte a tiempo debido a la pandemia y no pudo viajar con ese primer grupo, que terminaría siendo señalado de participar en el asesinato del presidente de Haití.

“Nosotros quedamos con la maleta lista”, afirmó.

El comando especial en retiro José Quiñónez también se postuló, pero no alcanzó a viajar con ese primer grupo.

“Yo estaba preparándome, pero ellos dijeron que ellos seleccionaban los primeros y en el segundo vuelo, ya íbamos los otros”, comentó José Quiñónez, soldado profesional (r).

Tras enterarse de la suerte de los exmilitares colombianos en la isla intentó comunicarse con ellos.

“Yo empecé a hablarles a ellos y ya estaban sin señal los teléfonos”, dijo.

Ahora está preocupado por dos de sus compañeros que sí viajaron con el primer grupo.

“Juan Carlos Clavijo Yepes, no aparece ni en los videos y Mario Palacios no aparece ni en los videos, ni en los muertos que aparecen ahí, ni en las fotos, esos no aparecen”, aseguró.

Algunos de estos militares convocados decidieron contar lo ocurrido, sin embargo, sus testimonios y revelaciones también son materia de investigación por parte de las autoridades.

¿En qué va la investigación de autoridades colombianas?

Entretanto, Noticias Caracol conoció varios detalles de la investigación por parte de las agencias de inteligencia colombiana.

En primer lugar, las autoridades identificaron que desde hace más de cinco meses inició la convocatoria para llevar estos militares en retiro hacia Haití, para lo que se presentaron más de 200 aspirantes, de los que solo viajaron poco más de 25. ¿Por qué?, aseguran las fuentes consultadas por este noticiero que, tras entrevistas a más de 60 exmiembros de la fuerza pública, muchos de ellos notaron inconsistencias en la supuesta oferta de trabajo, por lo que desistieron de participar.

Ahora, frente a la responsabilidad que tendrían cuatro empresas de seguridad en la contratación y traslado de los militares en retiro colombianos hacia Haití, se pudo establecer que las autoridades identificaron que tres de esas compañías son colombianas y que los representantes legales serían coroneles en retiro del Ejército colombiano, además una de esas empresas es reconocida por el envío de exmiembros de las fuerzas especiales para seguridad de gobiernos, de petroleras desde hace más de 10 años hacia Medio Oriente.

La cuarta compañía implicada en este escándalo es de origen mexicano, y esta compañía tiene investigaciones, puesto que es señalada de contratar militares en retiro para prestarle seguridad a carteles del narcotráfico en ese país.

Luego de que se conociera todo este escándalo, la información de estas cuatro compañías desapareció por completo de internet. Tanto así que las autoridades le hacen un intenso rastreo digital a estas compañías en Colombia y ya le solicitaron colaboración a las autoridades mexicanas para que hagan lo propio en su país y también pidieron la colaboración al FBI para que se sume a estas investigaciones.