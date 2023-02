Habló joven que fue víctima de paseo millonario en Neiva: “Me dieron escopolamina”

Hay preocupación entre los habitantes de Neiva por cuenta de los más recientes hechos de inseguridad. En los últimos días se conoció el caso de un ciudadano que fue víctima del paseo millonario.

Este hecho de paseo millonario le pasó a Juan Diego Ortiz, un ciudadano que vivió un calvario luego de salir de rumba y tomar un taxi.

“Me dieron escopolamina, fue una dosis leve, pienso que fue así porque me recuperé en un corto periodo de tiempo. Me robaron, tienen en su poder mis objetos personales”, aseguró la víctima del paseo millonario.

Además, manifestó que estuvo unas dos horas al interior de ese taxi y que los delincuentes le robaron unos tres millones de pesos: “Me pasaron por la ciudad de Neiva y me llevaron a diferentes cajeros para sacarme el dinero. La tarjeta que yo tenía me la cambiaron”.

El coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, pidió a la comunidad que denuncie este tipo de hechos: “Que lo pongan en conocimiento de nosotros para tomar las medidas correspondientes”.

La Policía inició planes especiales para contrarrestar este tipo de robos en la capital del Huila.

Jonathan Díaz es un ciudadano estadounidense que llegó a Cartagena para pasar unos días de descanso; sin embargo, su viaje de turismo se convirtió en una verdadera pesadilla, pues denunció que fue víctima de paseo millonario .

Según su versión de los hechos, llegó a un hotel donde se había citado para almorzar con una mujer que conoció a través de una aplicación, pero fue abordado por desconocidos que lo montaron de manera abrupta a un vehículo y se lo llevaron. En un video, la víctima relató cómo fueron los hechos.

“Comenzaron a estrangularme, a sentarse sobre mí, a sujetarme, y me secuestraron en el carro durante dos horas y media. Manejamos mientras me torturaban, me obligaban a darles contraseñas, hicieron transacciones a cuentas de Western Union, transacciones de Paypal, hicieron varias compras con mi tarjeta de crédito, en total fueron más de 10 mil dólares robados (cerca de 46 millones de pesos)”, aseguró el extranjero.