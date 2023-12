Habló la mamá de colombiano asesinado por pandilla en El Salvador: “Que el caso se esclarezca”

Un joven de Quindío fue asesinado en El Salvador, al parecer, después de ser confundido con un integrante de una pandilla. La familia de la víctima fue informada del hallazgo de su cuerpo en una fosa común y ahora espera ayuda para trasladar sus restos mortales hasta Colombia.



El 11 de enero de 2022, Jackson Arias Pérez, de 23 años, desapareció cuando iba a trabajar en una empresa de cobros en El Salvador. El joven llevaba 15 días en ese país después de haber estado en México, donde expiró su permiso de residencia.

Hace 2 meses, un fiscal salvadoreño le contó a Luz Marina Pérez que su hijo Jackson fue asesinado por miembros de la pandilla Mara Salvatrucha porque tenía tatuado en el pecho una catrina, un símbolo de una pandilla rival.

“Mi hijo se había tatuado catrinas hace años porque le parecían muy bonitas. Lamentablemente, una pandilla contraria tenía como alusivo a esa figura”, indicó la mujer.

El 22 de septiembre de 2023, la Fiscalía de El Salvador reveló que ordenó la captura de 12 integrantes de los Maras Salvatrucha por este caso: “La víctima desapareció el 12 de enero de 2022 en El Tazumal, Cuscatancingo, zona donde operaba esta estructura”.

Sobre este caso, el presidente Gustavo Petro manifestó que el Gobierno nacional colaborará para esclarecer el crimen y repatriar los restos.

“Hasta el momento no he recibido ningún apoyo, pero, cuando me enteré del anuncio del presidente, me llené de esperanza para que el caso se esclarezca y pueda ser resuelto con prontitud”, indicó la mamá de la víctima.