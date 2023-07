Habló la mamá de la niña que murió durante combates en Huila: “Me quitaron una parte del corazón”

Entre la incredulidad, zozobra y tristeza están los papás de Salomé, la niña que murió en medio de un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y las disidencias de las FARC en La Plata, Huila .

La familia de esta niña tiene un dolor que será irreparable. La pequeña cumpliría 4 años el próximo 9 de agosto de 2023, pero la violencia cegó su vida. La mamá de Salomé recuerda a la menor, que siempre tenía una sonrisa en el rostro.

Publicidad

“A ella le gustaba mucho cantar, bailar y jugar. Yo quería que ella jugara baloncesto como yo”, sostuvo Marly Tatiana Mosquera.

La mujer contó cómo se enteró de la tragedia, pues no estaba en ese momento en su casa ya que se encontraba realizando los trámites para el bautismo de su otro hijo.

Publicidad

“Llegué a mi casa, miré a los soldados y vi mucha gente. Pensé que algo había pasado y me dijeron que a la niña la tenían en un carro particular para traerla a La Plata. Yo me subí y mi esposo decía que la niña venía con signos, que él se los sentía”, aseguró.

Para llegar a donde los esperaba la ambulancia debieron recorrer muchos kilómetros: “La niña se desplomó. Yo digo que allí ella se murió y nadie hizo nada. Cómo los voy a perdonar si me quitaron una parte del corazón”.

Publicidad

Diana Rodríguez, otra familiar de la pequeña, expresó toda la rabia que siente tras el hecho: “No les deseo el mal, pero tampoco el bien. Este dolor que están causando a mi familia es algo que no se perdona jamás”.

Publicidad

El soldado profesional Carlos Manuel Pamplona Galeano, de la Novena Brigada del Ejército, fue el uniformado que trató de salvarle la vida a la niña. Él relató los instantes de angustia que vivieron todos en ese momento.

"Un sentimiento que no se lo deseo a nadie, la verdad, sentir cómo la vida de una niña, una pequeña, depende de las manos de uno, es algo desgarrador, porque, literal, el papá está pidiendo que la salve, literal le destroza a uno el corazón. En ese momento el padre me decía ‘sálvela, por favor, ayúdela, ayúdela, no me la deje morir’ y yo le decía 'por favor, estamos tratando de hacer todo lo posible, sé que vamos a poder salvarla'”, aseveró.

Publicidad

El cuerpo de Salomé será trasladado a La Plata, Huila, y allí su familia realizará las honras fúnebres.