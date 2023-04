Habló la mamá del cabo asesinado por ELN en el Catatumbo: “No creo que vayamos a ver paz”

María Micaela Bohórquez , la mamá del cabo del Ejército Nacional Juan Mateo Benavides que fue asesinado en medio de una emboscada del ELN en El Carmen, Norte de Santander, habló en Caracol Ahora sobre lo que ha pasado después del crimen de su hijo, un tema que sigue causando dolor en Colombia.



Precisamente, ella se encontró frente a frente con Iván Velásquez, ministro de Defensa, y le reclamó por la muerte de su hijo, de apenas 25 años. Ella habló de dónde salieron sus palabras.

“Del corazón, del dolor de madre, uno no piensa para hablar, eso le nace, soy la mamá, siento el dolor de mi hijo. Solamente me decía que lo sentía. Se quedó mirándome y nada más, él no tiene una respuesta, no sabe qué contestar ante eso, él no me dijo nada. Simplemente me tomó la mano, me apretaba la mano, yo quiero una respuesta, quiero que me regrese a mi hijo, no un cajón”, manifestó la mujer.

Sobre los diálogos que el Gobierno nacional adelanta con la guerrilla del ELN, María Micaela Bohórquez piensa que nunca se logrará la paz en Colombia.

“Paz, yo creo que nunca va a haber. A la guerrilla y al Gobierno les interesa que hayan muertos, que haya gente que se mate de un lado y de otro. No creo que vayamos a ver paz. ¿Cuánto tiempo llevan luchando por esa paz? Lo que importa es matar gente, llevar a muchachos a que los maten. Él no es el primero y no va a ser el último”, aseguró.

Esta mujer recuerda a su hijo como alguien con muchas cualidades y ganas de salir adelante: “Mi niño era un niño, tenía 25 años, era un niño. Era tierno, amable, quería a su papá porque él luchaba por su papá. Era educado y no lo digo porque sea mi hijo. Era noble. Tenía sus fallas como todo ser humano, pero sabía cómo remediarlo. Él me escuchaba mucho, éramos uno solo, era muy bonito”.

María Micaela Bohórquez también recordó la última vez que habló con el cabo Juan Mateo Benavides.

“El día antes él me llamó: ‘Papito, que Dios me lo bendiga, cuídese, lo quiero mucho’. Un día antes de eso me dijo que lo iban a mover de sitio porque estaba muy caliente. Me decía ‘mami esto está que no se puede’. Días antes les habían hecho un atentado, les lanzaron unos cilindros. Yo le decía ‘cuídese que lo estoy esperando’", contó.

El cabo Juan Mateo Benavides fue asesinado por la guerrilla del ELN junto a otros ocho militares. En el ataque, registrado en la madrugada del miércoles 29 de marzo, también resultaron heridos nueve uniformados más.