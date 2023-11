Habló Margareth Chacón, implicada en asesinato del fiscal Marcelo Pecci: "No soy una delincuente"

El caso por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci , perpetrado el 10 de mayo de 2022, sigue dando de qué hablar y dejando dudas sobre los implicados. Margareth Chacón es la mujer señalada por la Fiscalía de ser la financiadora del crimen, además era la pareja sentimental de uno de los condenados por organizar el homicidio.



En diálogo exclusivo con Noticias Caracol, la mujer que fue capturada en El Salvador el pasado mes de enero, asegura que nunca conoció el plan criminal para asesinar al fiscal Marcelo Pecci. En primera medida, señaló que el motivo por el que se encontraba para la misma fecha en Cartagena con Andrés Felipe Pérez Hoyos, su pareja y condenado por su responsabilidad en los hechos, fue celebrar el Día de las Madres.

"Él me dijo que fuéramos por mi mamá, que fuéramos a festejarle el Día de la Madre a mi mami y que fuéramos a festejarle conmigo. Yo no le vi ningún inconveniente, como te digo, yo no lo conozco a él como un criminal. Yo estoy sorprendida de todo en lo que estoy metida, estoy sorprendida de verlo a él en el problema en el que se metió y en el que me arrastró a mí por decirme 'vamos a festejar el Día de las Madres'".

A lo largo de las audiencias en su contra y de los otros capturados, la Fiscalía ha revelado que tiene pruebas de reuniones que Chacón Zúñiga sostuvo con su pareja y su hermano para hablar sobre el plan en contra de Marcelo Pecci. Estas se habrían desarrollado en la misma camioneta Toyota en la que supuestamente huyeron luego de asesinar al fiscal paraguayo.

Sin embargo, Margareth Lizeth Chacón Zúñiga sostiene que nunca estuve "en ninguna reunión con ellos", refiriéndose a Francisco Luis Correa Galeano, Andrés Felipe Pérez Hoyos y Ramón Emilio Pérez Hoyos.

Además, la Fiscalía señala que en esa camioneta se transportó a los hermanos Pérez Hoyos, el dinero y el arma de fuego con la que mataron al fiscal Marcelo Pecci.



"No soy una delincuente, en mi camioneta no se transportó ningún arma de fuego, en mi camioneta no hubieron (sic) armas, en mi camioneta no se transportó ningún dinero. ¿Entonces dónde están las pruebas?", cuestiona Chacón.

Además, Margareth Chacón asegura que en las audiencias hay personas que no están diciendo la verdad, entre ellas, Francisco Luis Correa, a quien calificó de "mentiroso" por mencionar las supuestas reuniones en las que ella estuvo. En esos encuentros, según la Fiscalía, la mujer presionó para que el asesinato de Pecci se acelerara.

"Yo nunca he hablado con ese señor (Francisco Luis Correa), yo nunca me he comunicado con ese señor, yo nunca he hablado con ese señor, ese señor está mintiendo, ¿por qué le esa mintiendo al fiscal? No lo sé", señala.

Margareth Chacón asegura en diálogo exclusivo con Noticias Caracol que el fiscal Mario Burgos la ha presionado para que acepte cargos en este caso.

"El doctor Mario, cuando yo llegué a la Fiscalía, me presionó muchísimo. Él me dice 'cuéntame qué pasó' y yo le cuento las cosas tal cual y él me dice 'no, tú tienes que decir que eres culpable y yo te voy a mandar para tu casa' y yo digo 'yo por qué tengo que decir lo que él me diga si yo no soy culpable, yo no tengo porque decir algo que no he hecho'", dice.

Sobre su situación con su pareja Andrés Felipe Pérez, señala sentirse "un poco resentida, porque está la pregunta de si sabía o no sabía, ¿será que él sí sabía lo que estaba haciendo?".

"Yo quisiera creer que él no sabia. A mí me duele verlo hablar en las audiencias, me duele todo este proceso por que ese no es el hombre que yo conocí", sostiene.



La Fiscalía también ha expresado tener pruebas de movimientos bancarios extraños que Chacón realizó en ese entonces. A lo que ella exige que se muestren las pruebas en las audiencias y cuestiona "¿dónde está lo que la Fiscalía dice que se movía, dónde está ese dinero?".



Finalmente, Margareth Chacón envió un mensaje a la madre de Marcelo Pecci, el fiscal paraguayo asesinado en Barú.

"Yo no tengo nada que ver en la muerte de su hijo, no sé nada de lo que pasó, entiendo su dolor de madre, entiendo esas ganas de querer saber, pero lo único que le puedo decir es que, si se aferra a Dios, Dios le va a mostrar todo lo que usted le pida, el único que puede mostrar la verdad es Dios", concluye.