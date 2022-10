Habló mujer que agredió a azafata de Avianca: “Estoy muy arrepentida”

Rechazo total desató en redes sociales la agresión que protagonizó una mujer en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Antioquia, en contra de una azafata de la aerolínea Avianca, quien le había exigido usar el tapabocas de forma correcta, situación por la que finalmente no se le permitió el abordaje en el vuelo a la pasajera, que estaba acompañada por su hijo.

En entrevista con Blu Radio, la mujer dio su versión de los hechos y aseguró que está muy arrepentida y dispuesta a disculparse con la azafata.

“Si yo tuviera la oportunidad de hablar con ella y decirle: ‘Dime, por favor, qué fue lo que sucedió realmente, sin cambiar la versión’. Yo me disculpo, porque siento que no fue la manera correcta. Estoy muy arrepentida”, aseguró a la emisora.

La mujer señaló que luego de revisarle los documentos del equipaje y pasabordo la dejaron seguir a ella y su hijo.

“Adelante están las chicas de Avianca. Una de ellas me dice: ‘Señora, usted no puede seguir si no se pone tapabocas’. Yo le dije: ‘Listo, espérame descargo la maleta’”, contó.

Y agregó: "Me puse el tapabocas y seguí mi camino. Cuando ya iba en la mitad del pasillo para ingresar al avión, la señora me gritó desde la puerta: ‘Señora, usted para dónde va si yo no le he dado la autorización para ingresar al avión’. Y yo le dije: ‘Mira, ya me puse el tapabocas’. Ella me responde: ‘Si yo no le autorizo a usted el ingreso al avión, usted no se puede subir’.

Según su testimonio, luego de que los demás pasajeros abordaran fue cuando la azafata comenzó a grabarla, asegurando que la mujer había tratado de agredirla.

“Cuando se vio la supuesta agresión física, que fue cuando se vio que yo le mandé la mano al celular para que no siguiera grabando porque yo sabía que precisamente este tipo de cosas podían pasar, de que mostraran lo que más les convenía para hacerse viral”, relató.

La mujer calificó de “arrogante” la respuesta de la azafata, lo que finalmente “la hizo explotar”, ya que, según ella, se estaba burlando de la situación.

“Está en las cámaras que yo me puse el tapabocas y que nunca hubo una agresión física”, aseveró.

Mayor fue su malestar cuando acudió a la oficina de Avianca en el aeropuerto para solucionar su situación, pero la supervisora ya estaba enterada del altercado.

Según la mujer, la respuesta que le dieron fue: “Usted le pegó a mi compañera y si no se va de acá le llamo a la Policía. Yo no tengo nada que hablar con usted”.

Debido a todo lo sucedido, decidió interponer una tutela por la afectación tanto a su imagen como a la salud mental de su hijo.

“Creo que no se han tomado el tiempo de preguntarme qué pasó, ni a los demás pasajeros, qué fue lo que sucedió”, puntualizó.