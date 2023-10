Habló uno de los condenados por crimen de Marcelo Pecci: “No sabía lo que iba a suceder”

Durante el juicio que se adelanta contra Margaret Chacón, una de las implicadas en el caso del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, testificó uno de los condenados y dio detalles de lo que ocurrió el día del crimen, perpetrado el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú.



Se trata de Cristian Camilo Monsalve, cuyo papel en el crimen fue el de marcar, junto con su mamá, Marisol Londoño, la ubicación exacta del fiscal paraguayo antimafia durante su estadía en Cartagena y en el hotel de Barú.

Según la investigación, estas dos personas fueron las encargadas de avisar al sicario para que atentara contra la vida de Marcelo Pecci.

Este joven contó, durante esta audiencia de juicio, que fue contratado por Francisco Luis Correa , el exmilitar que orquestó todo el plan criminal.

Sin embargo, dio a conocer que Correa nunca reveló esa verdadera intención que tenía en Cartagena, que era la de asesinar al fiscal paraguayo, y que por esa razón decidió llevar a su mamá.

“Él me manifestó que venía una persona extranjera que le debía un dinero, por lo que él le había comprado una mercancía, y él me dijo que si yo podía marcar a la persona, como se dice, campanear o marcación”, aseguró Cristian Camilo Monsalve.



Y agregó: “Entonces, yo, pues al tener tanta confianza con esa persona, él me dijo que viajáramos a Cartagena y como para ese mes de mayo era el Día de la Madre, él me manifestó que por qué no me llevaba a mi madre y podía aprovechar de darle ese regalo. Entonces, yo en la confianza que le tenía y él no me había sido claro lo que iba a suceder o lo que iba a pasar, yo acepté y llevé a mi mamá, porque yo, si él de un principio me hubiera dicho lo que iba a suceder, yo jamás me hubiera prestado para esto (sic)”.

Este joven también contó que, una vez cometido el crimen, salieron con su mamá hacia Medellín y que uno de los pagos por 20 millones de pesos los habría recibido tras el asesinato del fiscal Marcelo Pecci.

Se espera que el próximo viernes, 20 de octubre de 2023, entreguen su declaración los hermanos Ramón y Andrés Felipe Pérez Hoyos, condenados por ser los financiadores del asesinato del fiscal paraguayo y quienes podrían dar más pistas de las personas o de la persona que dio la orden de perpetrar este crimen.