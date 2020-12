Habrían intentado alterar bitácora que originó investigación contra el director de la Policía

Este martes se reinició la audiencia en la Procuraduría en la que se le hace un juicio disciplinario al director de la Policía , general Óscar Atehortúa, por el tema de la construcción de un complejo de viviendas en el Tolima.

En la diligencia el inspector de la Policía, general William Salamanca, señaló que se vio obligado a denunciar un posible ataque al sistema de la Policía para alterar la bitácora que tiene toda la información de lo que originó la investigación al director de institución.

"La bitácora, según se me informa, podría haber sido borrada o adulterada, no por ningún funcionario de la inspección general, sino de alguien que tenga mayores capacidades”, explicó el general Salamanca.

(Vea aquí: El interrogatorio al general Atehortúa por presunta corrupción con casas fiscales en Tolima )

La defensa del general Óscar Atehortúa cuestionó por qué, si el sistema no podía ser modificado, se registraron más de 100 consultas a la bitácora.

“Esa pregunta que usted me hace le solicito a la Procuraduría que investigue, porque yo no he dado ningunas instrucciones en particular. Escuchaba a mi general Atehortúa manifestando en los medios de comunicación que si acaso desde la inspección general se estaría investigando al director general: no, tajantemente no”, respondió el general Salamanca.

Publicidad

Al inspector de la Policía también se le preguntó si el director de la institución podía borrar ese expediente, a lo que respondió que “ni puede ni debe”.