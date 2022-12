"Hace 6 años se lo advertí a Chávez: la revolución bolivariana fracasó": Santos

El presidente colombiano había alertado en las últimas horas sobre la “militarización de la sociedad venezolana” y había pedido garantizar el derecho a la manifestación pacífica.

Este jueves, un día después de las masivas movilizaciones en el vecino país, Juan Manuel Santos trinó:



Hace 6 años se lo advertí a Chávez: la revolución bolivariana fracasó — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) April 20, 2017

El pasado 18 de abril, Santos había hecho un allamado a la cordura en Venezuela y este miércoles incluso pidió a su canciller, María Ángela Holguín, tocar el tema en la ONU.



Solicité a la Canciller que pida hoy al Secretario Gral de ONU poner su atención en la preocupante militarización de la sociedad venezolana — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) April 19, 2017

Advertisement