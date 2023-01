“Hacía una labor voluntaria”: líder social pide que liberen a su hijo secuestrado en Tadó, Chocó

Carlos Alfredo Mosquera cumplió 8 días en manos de sus captores y su familia aún no tiene noticias. Su padre dice que, al parecer, se lo llevó el ELN.

“No es el hecho de que esté sufriendo por mi culpa, eso me tiene con mucha preocupación”, asegura Aristarco Mosquera, líder social de Asocasan.

Carlos Alfredo fue retenido en el corregimiento de Tadosito, zona rural de Tadó.

“Mi hijo lo que estaba haciendo era una labor voluntaria, Entregando ayudas a unos niños, niñas y gestantes en una de las comunidades nuestras”, añade.

El líder social les pide a los captores de su hijo que le respeten la vida.

“Que nos den alguna señal de vida, que por favor lo entreguen. Él no tiene por qué estar en estas circunstancias, no sé por qué tiene que estar pasando todo esto que está pasando”, resalta.

Las autoridades, por su parte, informaron que en el lugar del secuestro ya hace presencia el Gaula militar y de Policía.

