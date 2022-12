Hacinados en una casa sobreviven 50 damnificados de incendio en Chocó por falta de ayudas

“Del municipio no hemos recibido nada”, denuncia Sofía Sánchez Murillo. Para este lunes las autoridades prometieron entregar ayudas.

“Lo que conseguí en 42 años lo perdí en un día. Yo sí he guerreado con todos mis hijos y he sido mamá y papá, prefiero andar y no pasar por ahí”, manifiesta por su parte Diana Hurtado.

Publicidad

El panorama es desolador en el sitio donde se produjo la gigantesca conflagración. En total son 3.995 metros cuadrados en los sectores Los Puentes y La Gloria del barrio Alfonso López de Quibdó.

En menos de 20 minutos, 32 viviendas fueron arrasadas.

De acuerdo con el alcalde de Quibdó, Isaías Chala Ibargüen, se está buscando una figura jurídica para que las familias puedan acceder a una vivienda.

Desde este lunes, según la administración municipal, se comenzará la entrega de kits de aseo y de cocina a los damnificados. En la misma jornada la Registraduría efectuará labores de identificación para los afectados con el fin de que puedan, finalmente, acceder a las ayudas.