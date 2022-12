Hacinamiento e inseguridad denuncian estudiantes en Pereira

Además manifestaron que no tienen seguridad a la hora de llegar al colegio pues hay mucho tráfico por la vía que conduce a Armenia.

Andrés Felipe Gutiérrez, personero escolar, manifestó que "para que el alcalde viaje si hay plata, pero para el colegio nunca hay".

Según Marcela Murcia, madre de familia, "en la vía hay accidentes todos los días del año. Los carros no respetan y pasan a toda velocidad".

El secretario de Gobierno de Pereira, Juan Carlos Valencia, informó que la Alcaldía no cuenta aún con todo el dinero para terminar la nueva sede del colegio.

"La Alcaldía ha invertido 8400 millones, faltan 700 millones, de los cuales hay 200 garantizados, lo que hace que el lunes arranqué la obra", informó.