Hackeo a Sanitas: ¿quién está detrás de este ciberataque?

Tras el hackeo a Sanitas , miles de pacientes de la EPS siguen enfrentando dificultades para poder reclamar los medicamentos y tratamientos que necesitan con urgencia. Una de las afectadas es doña María, quien está postrada en una silla de ruedas debido a que podría sufrir una fractura espontánea de rodilla y necesita una férula urgente.



Esta paciente, junto a su hija, van todos los días desde las 5 de la mañana a la EPS Sanitas a buscar que le entreguen la férula que le permitiría ponerse en pie. Pero la situación se convirtió en una verdadera travesía.

"Llevo todos estos días viniendo desde la semana antepasada. Llamo, nadie me soluciona, nadie me dice nada, a mí me toca manipularla porque yo soy la cuidadora y cuando la muevo la tengo que alzar", dijo Adriana Paredes, hija de doña María.

Publicidad

Y no es la única, pues otros pacientes dicen que la información de sus citas y autorizaciones sale a medias.

Aunque Sanitas les ha pedido a sus usuarios, en la medida de lo posible, llevar impresas las autorizaciones vigentes y hasta historias clínicas, hay pacientes que aun así no han logrado sus tratamientos.

En muchas de las filas a los ciudadanos no les queda de otra que esperar, algunos con discapacidad, personas mayores y hasta con bebés en brazos.

¿Quiénes son los responsables del hackeo a Sanitas?

Según las autoridades, ‘Ransom House’ es la organización cibercriminal responsable del ciberataque a Keralty, la empresa que maneja la EPS Sanitas.

Publicidad

¿Qué es en Ransom?

“Como la palabra en inglés lo dice, significa secuestro de información electrónica de identidades y empresas a nivel mundial”, explicó Axel Díaz, experto en ciberdelincuecia.

Y es de ahí donde viene el nombre de la organización criminal que atacó a Keralty: ‘Ransom House’.

Publicidad

Díaz pudo acceder a los detalles de este hackeo a Sanitas y sostuvo que “ellos muestran todos sus ataques. Dentro de lo que evidenciamos es que más de 1.200 personas ya han podido acceder a la base de datos de ‘Ransom House’”.

Estas organizaciones se financian a través de la ciberextorsión y lo que exigen es un bitcoin. Según Díaz, “está aproximadamente en 82 millones de pesos”.



Como si fuera poco, tienen hasta reglas donde dan detalles de cómo operan. “Al ser un servicio que es ilegal, explican forma de pago, que es a través de bitcoins, piden la no participación de las autoridades”, explicó el experto.

Axel Díaz continuó diciendo que "emiten una lista de recomendaciones para que la empresa no vuelva a caer en un ransomware".

Añadió que "Colombia es un país que está 100% vulnerable, más en este año donde ha venido decreciendo las inversiones en materia de ciberseguridad, también ha habido un aumento de ciberataques".

Publicidad

Solo en 2022, Colombia recibió 29.000 ciberataques.