Hallan cuerpo de una joven de 15 años en Palmira, Valle del Cauca

El cuerpo de una joven de 15 años de edad fue encontrado con varios impactos de arma de fuego a un lado de la vía que comunica a los municipios de Palmira y Pradera.

"Inicialmente estamos en la verificación con la familia, con algunos amigos, para establecer con quien había salido esta menor de edad la noche anterior", indicó el coronel Ludwing Jaimes, comandante Operativo Policía del Valle del Cauca.

La víctima cursaba octavo grado en una de las sedes educativas de este municipio del sur del Valle del Cauca. La comunidad no sale del asombro por lo ocurrido.

"Ese tipo de cosas no deberían ni siquiera contemplarse en la mente de una persona, todos estamos para ayudarnos, apoyarnos y respetarnos", dijo María Ximena Burbano, habitante de Palmira.

"La gente que hace esto merece la cárcel que lo guarden un tiempito para ver si el hombre cambia su manera de ser", manifestó Fernando Trujillo, habitante de Palmira.

Las autoridades locales reportaron que en lo ocurrido de este año, 14 mujeres, entre ellas varias menores de edad, han sido asesinadas. El Personero de Palmira aseguró que una menor de dos años fue víctima de unos enfrentamientos de pandillas.

"Hace ocho días infortunadamente falleció una menor de dos años, víctima de enfrentamientos entre bandas criminales. Tenemos que seguir trabajando para lograr que no continúe esta ola de violencia", afirmó Arles Osorio, personero de Palmira.

Este homicidio está siendo investigado por la Policía y la Fiscalía, las cuales aseguraron que un hombre fue retenido. Esta persona conducía un vehículo particular que fue inmovilizado cerca al lugar donde se encontraba el cuerpo de la joven y en su interior tenía varias manchas de sangre, por lo que las autoridades deberán determinar si esta pertenece a la víctima.