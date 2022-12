Hallan cuerpos de dos menores en zona despoblada de Buenaventura

Los cuerpos de Eliécer Medina, de 16 años, y de José Marcelino Lerma, de 13, fueron hallados en el sector de baja mar en el barrio Los Ángeles, norte de Buenaventura. Las madres de los menores señalaron que habían desaparecido el martes en la noche.

Los jóvenes, que estaban amarrados de pies y manos, fueron asesinados con arma blanca y presentaban signos de tortura. "Yo nunca llegué a saber que él era amenazado. No sé por qué me lo asesinaron de esa manera, por qué me lo quitaron de mis manos donde era mi hijo que yo adoraba. Yo fui papá y mamá para ellos", expresó María Mercedes Zúñiga, madre de uno de los jóvenes.

Asimismo, Juana Medina, mamá del otro menor asesinado, aseguró que su hijo no había reportado amenazas y además que "era un muchacho de su casa". Entretanto, las autoridades aún no tienen indicios sobre los autores del crimen, ni las causas del mismo.

“En este momento estamos realizando las indagaciones preliminares de acuerdo a unas versiones que se están tomando para poder avanzar lo más pronto en la investigación y poder determinar las causas y los responsables para poderlos capturar”, sostuvo el coronel Marcelo Russi, comandante de la Policía de Buenaventura.

De las 17 muertes violentas registradas en lo corrido de este año en el puerto vallecaucano, cuatro han sido menores de edad.