Hallan muerta a niña de 7 años que había desaparecido durante paseo a un balneario

En tragedia terminó un paseo familiar en el municipio de Rionegro, Santander, luego de que Angie Salomé, una niña de 7 años que había sido reportada como desaparecida, fuera hallada muerta este lunes.

La madre de la menor, en entrevista con Blu radio, había manifestado que no se descartaba incluso un rapto.

La niña desapareció en la tarde del domingo cuando disfrutaba con su familia de una integración en un balneario. Al perderla de vista, los familiares denunciaron la desaparición de Angie y se desplegó su búsqueda.

“Mi hija se estaba bañando con mi hermana y salieron, yo me acerqué y le tomé una foto y le dije que me esperara, que iba a guardar el celular para meternos de nuevo al río, y cuando regresé -no pasaron más de 5 minutos- ella ya no estaba”, contó la madre.

Sin embargo, en la mañana de este lunes autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de la pequeña debajo de un puente.

“Con profundo dolor debo informar que fue encontrado el cuerpo de la niña Angie Salomé en el balneario de Rionegro. Envío mi mensaje de fortaleza y solidaridad a sus padres, familia y allegados por tan irreparable pérdida”, expresó Mauricio Aguilar, gobernador de Santander.

Al parecer, la menor se habría ahogado.