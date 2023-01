Hallan muerto a Hans Slaider Tafur, niño desaparecido en Caldas

Al parecer, resbaló por un precipicio en el corregimiento de San Diego, en Samaná, y se golpeó en la cabeza.

El pequeño había desaparecido el pasado 22 de diciembre después de participar en un torneo de minifútbol.

“A eso de las ocho de la noche se empezó a notar la no presencia del niño por parte de la abuelita”, aseguró la alcaldesa de Samaná, Gloria Inés Ortiz.

Desde ese momento, la Policía investigativa, del Gaula y fuerzas especiales hacieron la búsqueda en todo el corregimiento con apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea.

La primera hipótesis es que la muerte del niño, de 7 años, fue accidental y ocurrió cuando regresaba a la casa de su abuelita, con quien pasaba vacaciones.

“Mientras no haga la necropsia no se puede establecer un signo de violencia. Lo que se puede presumir hasta el momento es que se haya rodado por un barranco”, aseguró el teniente coronel Marco González, subcomandante de la Policía de Caldas.

Las autoridades tratan de establecer por qué el niño se había desplazado hacia la zona donde se produjo su muerte, y pidió a todos los padres de familia extremar el cuidado de sus hijos.

Además, comparan varias versiones para establecer con certeza lo ocurrido en este caso que conmueve al departamento.

