Hallan torturado el cuerpo de un niño de 11 años, desaparecido en La Estrella

Parte del cuerpo del niño, de apenas 11 años, fue encontrado en un matorral, en zona rural del municipio de La Estrella, Antioquia.

“Están en la búsqueda porque el niño quedó desmembrado, básicamente en la cabecera, entonces apenas encontraron el mero cuerpo”, dice Juan Bustamante, abuelo del menor.

La Estrella no sale de su asombro y la familia del niño, entre la evidente tristeza, no entiende el por qué del macabro asesinato. Ellos aseguraron que desde hace ocho días estaba desaparecido, luego de llegar del colegio y salir a la calle.

“Lastimosamente no lo dejaron crecer, porque una criatura con 11 añitos y alguien hacerle esta maldad al niño, pues eso es muy injusto, le digo”, asevera el abuelo

Sin embargo, creen que una venganza contra la familia habría sido la causa del macabro hecho. Por ahora la Policía no tiene pistas de los culpables

El niño cursaba sexto grado en el momento en el que desapareció, llevaba un celular y su cuerpo fue hallado en la vereda La Saladitas.