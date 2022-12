Han asesinado 204 líderes en los últimos 23 meses: desalentadora cifra de la Defensoría del Pueblo

En la Fiscalía solo reciben denuncias de los que son estrato 6, dice representante. Mesa de concertación indígena da cuenta de 38 homicidios.

Desde noviembre de 2016 han muerto cerca de 9 líderes cada mes. Representantes de los líderes dicen sentirse abandonados por parte del Gobierno en temas de seguridad.

Publicidad

Según Odorico Guerra Salgado, coordinador de la Mesa de Víctimas, en la Fiscalía les dicen que se autoamenazan.

Afirman que los celulares no sirven para denunciar porque están en zonas donde no hay señal y que los botones de pánico no funcionan.

Las víctimas insistieron en que resulta vital que, tal y como lo señaló el acuerdo de paz, ellas sean el centro de la solución al conflicto, porque hoy en día las acciones son de carácter político, pero no humanitario.

Encapuchados asesinan a líder social en Putumayo | Noticias Caracol