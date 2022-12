Han llegado a su hogar, en Colombia están en casa: Santos a deportados

En alusión a las palabras de la canciller Delcy Rodríguez, el mandatario dijo “algunos dicen que no es cierto el testimonio que a mi me han dado. Nuestro defensor lo ha ido a ver con sus propios ojos”.

El mandatario confirmó que son 1097 casos de deportados. “Les han destruido sus casas sus pertenencias sus documentos de identidad. Los engañaban diciéndole ‘váyanse para tal sitio’ y cuando llegaban les pedían sus papeles. Los embarcaban y los deportaban”, dijo.

“Quiero decirles, con toda la indignación que me produce como mandatario y ciudadano de este país, ustedes están en su casa. No son extraños en su propia tierra. Los recibimos con los recibimos con los corazones y los brazos abiertos. Han llegado a su hogar”

Anunció que su gobierno y el Estado estarán listos a ayudarlos.

“Nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo atender a quienes han perdido todo. Hemos podido atender a todos los deportados que han sido registrados unos mil. Otros cinco mil que se han venido de forma voluntaria producto del miedo. Les pido que se inscriban”.

Aseguró que habrá un plan de empleo y que todos los niños de los deportados tendrán cupo en las escuelas en Cúcuta y de cualquier país”.

“Tenemos 15 camiones y el personal necesario esperando luz verde para ayudar a estas familias a recuperar sus pertenencias”, reveló.