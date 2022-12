Haremos todo lo posible para que no haya toros en Bogotá: Peñalosa

El alcalde lecto de Bogotá, Enrique Peñalosa, habló a primera hora con Noticias Caracol sobre algunas de sus propuestas para mejorar la movilidad y sobre la ejecución de obras para la ciudad cuando empiece su mandato en 2016.

Las primeras intervenciones de su gobierno

Lo primero será crear programas que cambien de fondo la ciudad. Hay programas, por supuesto, inmediatos. Vamos a crear un bloque especial para perseguir a los que venden drogas a nuestros niños. Haremos unas reformas rápidas en la programación de Transmilenio para que comience a aliviar lo llenos que van los buses. Hacer unos trabajos para evitar que se bloqueen ciertas intersecciones críticas.

Más allá, es un trabajo de fondo, serio, sin política, con ciudadanos de todos los partidos y los que no tienen partido. Hacer un equipo excelente, personas que no aspiren a nada distinto de hacer el mejor trabajo por la ciudad.

Obras para la movilidad

Se necesitan muchas obras. Por supuesto hay que hacer el metro, obras para arreglar Transmilenio, obras en las principales autopistas

Recibimos una alcaldía con problemas financieros serios, pero parte del desafío es encontrar los recursos y hacer una ciudad que progrese. Por ejemplo, las grandes vías de ampliación por la Carrera Séptima hacia el norte, ampliación de la autopista y la calle 13.

Metro

El Gobierno Nacional contrató a unos expertos consultores para explorar maneras de reducir el costo de la línea del metro. Hicieron 48 recomendaciones, la mayoría de las cuales fueron rechazadas por el alcalde Petro.

Hemos dicho que vamos a explorar el metro elevado, recomendado por expertos internacionales. Puede costar muchísimo menos, tener menos riesgos de sobrecosto y con unos ajustes, puede terminarse más rápido. Movilizará el 5% de la población; es decir, cinco de cada 100.

Derogar decreto de la plusvalía

Hemos dicho que es un decreto poco técnico, vamos a derogarlo de inmediato. Creemos en el desarrollo urbano. Creamos la empresa de renovación urbana pero Bogotá ya es una de las ciudades más apretadas del mundo. Hay que reconstruir sectores enteros que generen espacios más grandes.

Bogotá necesita triplicar lo que tenemos construido en los próximos 40 años para hacer una mejor ciudad. Vamos a hacer el POT para los próximos 12 años con la participación de todos los sectores, que permita que Bogotá mejore en su calidad urbanística. Haremos trabajo conjunto con los municipios aledaños.

Bogotá tiene 6.000 hectáreas donde puede crecer en algunos lados pero necesita mucho más. La verdadera ciudad está creciendo en Chía, Cajicá, Funza, Soacha de manera desordenada. Es importante hacer una planeación conjunta y con proyectos específicos. Quiero hablar con el alcalde de Soacha y la gobernación para hacer proyectos de una ciudad ejemplar.

Pico y Placa y motos

A mí me gusta el Pico y Placa como está. Si se impulsa la medida para todo el día se motivaría a las personas a comprar otro carro o se le quitaría la oportunidad de trabajar a las personas que necesitan el vehículo. Presentaremos ideas respecto al tema en los próximos meses.

Los carriles exclusivos para motos no existen en ninguna parte del mundo, lo que si deben hacer es cumplir todas las normas. Tienen derecho a circular pero también la obligación. Las bicicletas son importantes en la ciudad y vamos a dar un gran apoyo a los ciclistas.

Una persona en bicicleta tiene derecho al mismo espacio en la vía que ocupa una persona en un carro. Haremos investigaciones con la Policía para identificar las bandas que se dedican al hurto y comercialización de bicicletas.

Consulta popular antitaurina

A mí me gusta la consulta popular. Personalmente he dicho que en lo posible haremos todo para que no haya más toros en Bogotá; es mi posición y la que refleja la mayoría de bogotanos. Está el fallo de la corte constitucional acerca de la Plaza de toros, que es una instalación de los ciudadanos, pero haremos todo para que no vuelva a utilizarse en corridas de toros.

Impuestos

No habrá un ajuste en impuestos más altos, sobre ese tema pueden estar seguros y lo que vamos a ver primero es la ciudad y los proyectos que queremos, luego veremos cómo conseguir esos recursos necesarios.