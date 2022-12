“Hasta donde me toque llegar”: mamá que carga a su hija 50 minutos hasta el colegio conmueve al país

Policía organizó una radiotón para regalarle una casa. Ahora se comprometen a buscar la manera de facilitarles el transporte. Ocurre en Guaduas, Cundinamarca.

Angye Rojas es una niña de 10 años que sufre distrofia muscular tipo dos, lo que le impide movilizarse. Su mamá todos los días camina maratónicas jornadas por trochas durante casi 50 minutos para llevarla a su colegio.

Varios policías se dieron cuenta de la travesía que tenía que pasar la menor y la señora, así que se comprometieron a ayudarle.

Los uniformados, conmovidos, no solo le ayudarán para el transporte de la niña, sino que además consiguieron recursos para cumplirles el sueño de tener su casita.

“Comenzamos a buscar la manera de cómo poder fortalecer un sueño, que ella siempre quería tener, una vivienda digna”, relató el capitán Dairo Arenas, jefe de Policía de Guaduas, quien lideró la radiotón para recaudar colaboraciones.

En menos de un mes, recolectaron el dinero suficiente y construyeron el sueño de Angye y su mamá.

La misión de los uniformados no termina, pues ahora buscan un mejor medio de transporte para que la mamá de Angye no tenga que seguir cargándola largos trayectos.