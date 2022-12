Hasta el almanaque Bristol usará defensa de Laura Moreno

Las jóvenes están vinculadas al proceso que sigue la justicia en relación con la muerte de Luis Andrés Colmenares, en octubre de 2011.

Laura Moreno es procesada por homicidio en coautoría impropia y Jessy Quintero, por encubrimiento y falso testimonio.

La defensa de las estudiantes universitarias pretende demostrar, mediante informes técnicos y testigos, que la muerte de Colmenares fue accidental y no un homicidio como sostiene la Fiscalía.

Las pruebas

Martha Lucía Zamora, fiscal del caso, aseguró que no encontraba objeción alguna en la lista presentada por la defensa de las estudiantes. Acto seguido, enumeró el material probatorio que utilizará durante el juicio.

Testimonios de bomberos y policías que estuvieron en el lugar, reconstrucciones animadas y bosquejos topográficos y grabaciones son algunas de ellas.

Por su parte, Jaime Granados, abogado de Laura Moreno, hizo lo propio.

En su recuento aseguró que utilizará informes de patólogos, toxicológicos, de alcoholemia, análisis de necropsias y de varios médicos forenses que emitirán su concepto sobre la forma en que consideran murió el estudiante.

De igual manera, pruebas técnicas entre las que se cuentan el estudio de posibilidad de arrastre de un cuerpo en el caño del parque El Virrey, estudios topográficos e hídricos, análisis de la ropa de Laura Moreno y de su camioneta.

Llama la atención que entre las pruebas se haya incluido el almanaque Bristol.

En la misma línea, Jesús Albeiro Yepes, defensor de Jessy Quintero, explicó que utilizará testimonios, expertos periciales y pruebas técnicas.

Una vez terminada la lectura del material probatorio que las partes usarán en el juicio, el abogado de Jessy Quintero pidió tiempo para las estipulaciones con la Fiscalía.

Se entiende por esto que el ente acusador y las respectivas defensas llegan a un acuerdo para aceptar como probados alguno algunos de los hechos o circunstancias del caso.

Nuevamente, los testigos en entredicho

Jaime Lombana, en representación de la familia Colmenares, solicitó que se les otorgue el derecho de escuchar a los dos testigos polémicos del caso: Wilmer Ayola y Jonathan Martínez.

A esto, la Procuraduría alegó que no era el momento procesal correcto para hacer la solicitud. La cual, según el procurador delegado, debería hacerse después de las estipulaciones.

Tesis que fue apoyada por el juez del caso quien aceptó que las partes hagan las estipulaciones y fijó para el 19 de marzo la continuación de la audiencia.